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Заключенные спали на бетонном полу: с проверкой нагрянули в ИВС в области Жетісу

Опубликовано:

Человек держится за решетку
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: pexels.com

В ходе проверки в Алакольском изоляторе временного содержания обнаружили нарушения. Заключенные спали на бетонном полу, передает NUR.KZ со ссылкой на уполномоченного по правам человека РК.

Как сообщил уполномоченный по правам человека в Telegram, представитель по области Жетісу посетил ИВС отдела полиции Алакольского района, где выявил ряд нарушений, касающихся условий содержания задержанных.

В частности, было установлено несоответствие нормам санитарной площади на одного человека, выявлены недостатки, связанные с санитарно-гигиеническими условиями. В некоторых камерах спальные места осужденных были расположены на бетонном полу, постельные принадлежности оказались грязными, а часть задержанных вовсе не была ими обеспечена.

Кроме того, проверка выявила пробелы в информированности сотрудников касательно медицинского обслуживания лиц под стражей.

Нарушения, как сообщается, устранили. Начальнику ИВС объявили выговор.

Согласно закону "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества", изолятор временного содержания – специальное учреждение, предназначенное для содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовных правонарушений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184099-zaklyuchennye-spali-na-betonnom-polu-s-proverkoy-nagryanuli-v-ivs-v-oblasti-zhet-su/

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