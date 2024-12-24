Казахстанцы лишились 24 млн тенге при покупке в Караганде путевок на отдых

В Караганде директор туристической фирмы обманула клиентов на более чем 24 миллиона тенге, за что была осуждена на 4,5 года лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, карагандинка, имея опыт работы в сфере оказания туристических услуг, офисное помещение в городе и клиентскую базу, основала и возглавила ТОО с соответствующим направлением услуг.

С декабря 2022-го по август 2023-го пострадал 21 клиент.

"Злоупотребляя доверием и заключив с ними договоры на туристическое обслуживание, она реализовала им путевки в страны ближнего и дальнего зарубежья, заведомо не имея намерений по исполнению обязательств. По заключенным договорам с потерпевшими директор ТОО похитила более 24 млн тенге", - отметили в суде.

Так, житель Астаны, решивший с семьей полететь на отдых в Турцию с 4 по 10 августа 2023 года, оплатил путевки на 5 человек по счету ТОО на 2,5 млн тенге. Узнав, что на его семью вылетов из аэропорта и брони гостиницы не зарегистрировано, он выехал в Караганду, где директор ТОО сообщила о проблемах и обещала вернуть деньги, но отдала только 380 тыс. тенге.

Несмотря на медиативное соглашение о взыскании с ТОО 2,2 млн тенге, потерпевший настаивал на удовлетворении гражданского иска в полном объеме.

В суде добавили, что вина подсудимой в мошенничестве доказана материалами уголовного дела, показаниями потерпевших, свидетелей, сведениями о перечислении денежных средств и ответами туроператоров.

Прокурор просил назначить подсудимой 6 лет лишения свободы и лишение права заниматься определенной деятельностью на 5 лет. Потерпевшие настаивали на суровом наказании и удовлетворении исковых требований. Подсудимая признала гражданские иски в полном объеме, но вину не признала и просила оправдать.

Казыбекбийский райсуд Караганды, рассмотрев уголовное дело по ст.190 ч.3 УК РК, признал смягчающими обстоятельствами наличие на иждивении престарелых родителей и отсутствие судимости.

Суд лишил подсудимую свободы на 4 года 6 месяцев и права заниматься туристической деятельностью на 3 года, а также удовлетворил гражданские иски.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Алматы раскрыли серию фактов мошенничества с туристическими путевками. В полиции сообщали, что в числе пострадавших минимум 20 человек.

А в Астане семья решила приобрести тур и обратились в Instagram к агенту с положительными отзывами. В итоге они потеряли 1,6 млн тенге и остались без отдыха.

Помимо этого, жительница Акмолинской области отдала за туристическую путевку в Турцию для своей семьи 1,3 млн тенге, но не дождалась ни билетов, ни возврата денег.