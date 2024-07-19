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Акмолинка заплатила 1,3 млн тенге за поездку в Турцию, но осталась ни с чем

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Расстроенная женщина
Женщина плачет. Иллюстративное фото: Nuttawan Jayawan / Getty Images

Жительница Акмолинской области отдала за туристическую путевку в Турцию для своей семьи 1,3 млн тенге, но не дождалась ни билетов, ни возврата денег, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, неприятная история при планировании летнего отдыха за границей произошла с жительницей пристоличного города Косшы.

Выяснилось, что в июле этого года акмолинка в Instagram наткнулась на страницу по продаже туров за границу.

Заинтересовавшись, женщина нашла подходящий для себя и своей семьи тур в Турцию стоимостью 1 296 000 тенге.

"В тот же день заявительница удаленно оплатила указанную сумму, а продавец сообщила, что оплаченные путевки поступят на электронную почту клиентки в течение суток. Однако впоследствии ни купленных билетов, ни возврата денежных средств акмолинка так и не дождалась", - рассказали в ДП региона.

С заявлением о мошенничестве женщина обратилась в отдел полиции Косшы. Следователями по данному факту начато досудебное расследование, а в качестве вещественных доказательств изъяты переписка и квитанции об оплате. В настоящее время расследование продолжается.

Добавим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Ранее более 80 человек заявили, что отдали десятки миллионов тенге одной из алматинских турфирм, однако в конечном итоге так никуда и не поехали, а деньги им не вернули. По их словам, они теряли контакт с туроператором почти сразу после выплаты денег. В полиции сообщили, что проводится расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2136843-akmolinka-zaplatila-1-3-mln-tenge-za-poezdku-v-turciyu-no-ostalas-ni-s-chem/

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