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Задержание провела полиция из-за кражи на 45 млн тенге в Астане

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Фото: Polisia.kz

В Уральске оперативная группа задержала преступную группу иностранцев, которая подозревается в крупной краже из ломбарда в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным медиапортала МВД, группа из пяти мужчин заранее тщательно спланировала совершение преступления в Астане.

"Злоумышленники добыли ключи от ломбарда и дождались момента, когда сотрудница покинула помещение на обеденный перерыв. Воспользовавшись этой возможностью, они проникли внутрь и похитили 654 золотых изделия общей стоимостью 45 млн тенге, а также более полутора миллиона тенге наличными из кассы. После кражи преступники скрылись с места происшествия и покинули город, направившись в западный регион страны", - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали подозреваемых во дворе одного из домов в Уральске, где они пытались арендовать жилье.

Выяснилось, что задержанные являются гражданами другого государства. На данный момент они находятся под стражей, по данному факту проводится досудебное расследование.

В Актобе двое мужчин пытались заставить третьего сдать свой телефон в ломбард и забрать его деньги. В итоге благодаря бдительному сотруднику ломбарда грабителей удалось задержать.

В октябре мы писали о случае в Шымкенте, где в один из ломбардов вошел человек в медицинской маске с пистолетом в руке, и потребовал у кассира денег. Его задержали 18-летние посетители. В конце ноября состоялся суд и пытавшемуся ограбить вынесен приговор - ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В Караганде 48-летний мужчина, выдав себя за добросовестного клиента, сообщил менеджеру ломбарда, что намеревается приобрести мобильный телефон. Получив мобильник, он якобы для проверки вышел из ломбарда и скрылся. Сумма ущерба составила 75 тыс. тенге. Подозреваемый дал признательные показания и был наказан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204018-inostrancev-podozrevayut-v-krazhe-zolota-na-46-mln-tenge-iz-lombarda-v-astane/

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