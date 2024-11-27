Помешал 18-летний посетитель: вынесен приговор по делу об ограблении ломбарда в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор обвиняемому в покушении на ограбление ломбарда. Совершить грабеж помешал 18-летний посетитель, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.3 ст.24 - п.1 ч.2 ст.191 УК (Покушение на открытое хищение чужого имущества с угрозой применения насилия) поступило в межрайонный суд по уголовным делам Шымкента.

"В Шымкенте мужчина, ворвавшись в ломбард в медицинской маске, угрожал сотруднику ломбарда игрушечным пистолетом и требовал 100 тыс. тенге", - рассказали в суде.

Как оказалось, довести вооруженное ограбление до конца помешал 18-летний посетитель, который зашел в ломбард, чтобы забрать свой телефон.

"Злоумышленник был задержан на месте происшествия и преступление не смог до конца довести. Он был арестован. Парня наградили грамотой", - отметили в суде.

Прокурор в судебных прениях изменил обвинение на ч.3 ст.24 - ч.1 ст.191 УК, исключив квалифицирующий признак "с угрозой применения насилия".

Вина подсудимого доказывалась показаниями представителя потерпевшего и потерпевшей, видеозаписями и другими доказательствами. На основании изложенного суд признал подсудимого виновным.

Смягчающими обстоятельствами определены признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, молодой возраст, отсутствие судимости, отягчающих - не установлено.

"По закону наказание за покушение на преступление не может превышать 3/4 от максимального срока. Расследование по делу велось в ускоренном порядке, в связи с чем согласно ч.3 ст.56 УК наказание не может превышать 1/2 от максимального срока", - уточнили в суде.

В этой связи подсудимому назначили ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Отметим, что по ч.1 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Напомним, о происшествии в начале октября рассказали в полиции Шымкента. Ведомство опубликовало видео, на котором мужчина в медицинской маске угрожает кассиру предметом, похожим на пистолет. Стоявший в это время у стойки посетитель сначала чуть отходит в сторону, а потом нападает на агрессора, ошеломляя его и отталкивая к стене.