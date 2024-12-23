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"Забрали "бомбу" из схрона": 19-летних друзей задержали в Кокшетау (видео)

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Задержание в Акмолинской области
Задержанный. Фото: ДП Акмолинской области

В Кокшетау задержали двух 19-летних друзей по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, молодых людей задержали при проведении рейдовых мероприятий с применением служебно-розыскных собак сотрудники управления по противодействию наркопреступности и центра кинологической службы ДП Акмолинской области.

"В ходе личного обыска у каждого из задержанных при себе были обнаружены свертки с психотропным веществом", - пояснили в ДП региона.

Полиции также удалось выяснить, где находится еще пять тайников с наркотиками. Все изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила наличие психотропного вещества в свертках весом более 50 граммов.

"Предварительно, ребята действовали по указанию куратора, забрали "бомбу" с наркотиками из схрона, разделив свертки между собой, пошли раскладывать их по тайникам, где и были задержаны. Молодые люди были вовлечены в преступную деятельность с ноября 2024 года, до этого в поле зрения полиции не попадали", - рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее стало известно, что депутаты сената на пленарном заседании палаты рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон, которым ужесточается ответственность за некоторые наркопреступления. По словам замминистра внутренних дел, поправки касаются усиления уголовной ответственности в отношении производителей наркотиков.

А на автодороге Караганда - Астана сотрудники полиции изъяли крупную партию марихуаны - более 266 килограммов. В отношении 38-летнего водителя и его попутчика избрана мера пресечения в виде ареста.

На днях в Алматы стражи порядка задержали семейную пару по подозрению в незаконном изготовлении и хранении наркотиков. При проведении обыска в доме изъяли около 270 разовых доз, а также компоненты и оборудование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203809-zabrali-bombu-iz-shrona-19-letnih-druzey-zaderzhali-v-kokshetau-video/

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