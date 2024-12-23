"Забрали "бомбу" из схрона": 19-летних друзей задержали в Кокшетау (видео)

В Кокшетау задержали двух 19-летних друзей по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, молодых людей задержали при проведении рейдовых мероприятий с применением служебно-розыскных собак сотрудники управления по противодействию наркопреступности и центра кинологической службы ДП Акмолинской области.

"В ходе личного обыска у каждого из задержанных при себе были обнаружены свертки с психотропным веществом", - пояснили в ДП региона.

Полиции также удалось выяснить, где находится еще пять тайников с наркотиками. Все изъятое направили на экспертизу, которая подтвердила наличие психотропного вещества в свертках весом более 50 граммов.

"Предварительно, ребята действовали по указанию куратора, забрали "бомбу" с наркотиками из схрона, разделив свертки между собой, пошли раскладывать их по тайникам, где и были задержаны. Молодые люди были вовлечены в преступную деятельность с ноября 2024 года, до этого в поле зрения полиции не попадали", - рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее стало известно, что депутаты сената на пленарном заседании палаты рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон, которым ужесточается ответственность за некоторые наркопреступления. По словам замминистра внутренних дел, поправки касаются усиления уголовной ответственности в отношении производителей наркотиков.

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