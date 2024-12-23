Ущерб на 3,7 млрд тенге: бухгалтера стройкомпании экстрадировали в Алматы из России

В Казахстан из России экстрадировали гражданку Узбекистана, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в Telegram-канале надзорного органа, подозреваемая с 2005 по 2007 год работала бухгалтером в строительной компании в Алматы.

По версии следствия, будучи бухгалтером она принимала деньги от участников долевого строительства и выписывала им неотраженные в бухгалтерском учете фальшивые квитанции к приходным кассовым ордерам по недостроенному жилому комплексу.

"В результате ее действий и других соучастников преступления пострадали более 80 жителей Алматы, которым причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге.

Один из соучастников подозреваемой был осужден, а она после совершения преступления скрылась, поэтому ее объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года разыскиваемую задержали в Краснодарском крае России, после чего по запросу Генпрокуратуры РК экстрадировали в Казахстан.

В настоящее время женщина водворена в следственный изолятор.

Напомним, ранее из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РК, которого также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в Казахстан экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Сообщалось, что ему может грозить пожизненное заключение.

Мы также писали, что гражданина Грузии вернули в Казахстан - ранее в Алматы он попал в ДТП, а затем скрылся в Польше, где был позже задержан.