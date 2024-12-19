Разговор с коллегой обошелся супружеской паре из Караганды в 3,5 млн тенге

В Караганде мужчина задержан по подозрению в обмане супружеской пары. По версии следствия, он оформил на них кредиты под предлогом помощи с пособием. Потерпевшие лишились 3,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, супружеская пара из Караганды, работающая вместе на одном из предприятий, не ожидала обмана от 30-летнего коллеги.

Однажды он подошел к главе семьи и сообщил, что якобы существует государственная программа, позволяющая оформить пособие для людей с низкими доходами. Для этого достаточно установить соответствующее приложение на мобильный телефон.

Мужчина поверил своему коллеге и передал ему свой мобильник. Тот начал "настраивать" приложение: фотографировал владельца гаджета и просил покрутить головой и закрыть глаза. После этого он вернул аппарат.

Кроме того, мужчина рекомендовал "заботливого" коллегу своей жене, которая также была недовольна своей зарплатой. По версии следствия, подозреваемый провел с ней ту же процедуру оформления пособия.

Спустя некоторое время супружеская чета узнала, что у них образовалась задолженность перед несколькими финансовыми учреждениями. У мужа возник долг в размере 2 млн тенге, а у женщины - 1,5 млн тенге.

Потерпевшие обратились в полицию, которая задержала подозреваемого. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого. Возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, в Усть-Каменогорске предпринимательница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве с ущербом около 3 млн тенге.

А житель Туркестанской области не мог разобраться с телефоном, поэтому ему "помогла" незнакомая женщина. Однако после мужчина узнал, что на него оформлен кредит.