Жительница ВКО попросила помощи у знакомой и лишилась 3 млн тенге

В Усть-Каменогорске предпринимательница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве с ущербом около 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, потерпевшая рассказала, что в сентябре 2022 года открыла индивидуальное предпринимательство.

"Она попросила знакомую помочь с бухгалтерскими услугами - оплатой подоходного налога и перечислением пенсионных выплат для работников", - пояснили в ДП ВКО.

В связи с этим женщина ежемесячно переводила деньги на счет своей помощницы.

"Однако спустя время выяснилось, что все перечисленные средства "бухгалтер" использовала на собственные нужды, не выполнив возложенные на нее обязательства", - уточнили в ведомстве.

Ущерб составил порядка 3 млн тенге. 39-летняя подозреваемая полностью признала свою вину. В настоящее время по факту мошенничества ведется досудебное расследование.

Ранее в Караганде полицейские задержали 23-летнего парня по подозрению в неоднократных кражах денег с банковского счета 67-летнего пенсионера. Пожилой мужчина не сразу заметил пропажу небольших сумм, пока не лишился за раз 31 тыс. тенге.

Также стало известно, что карагандинец хотел устроиться на работу и лишился 732 тыс. тенге. Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.