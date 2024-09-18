Казахстанец обратился за помощью к незнакомке и оказался должен 1 млн тенге

Житель Туркестанской области не мог разобраться с телефоном, поэтому ему "помогла" незнакомая женщина. Однако после мужчина узнал, что на него оформлен кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские Сайрамского района задержали женщину, подозреваемую в том, что она обманным путем оформила онлайн-кредит на мужчину.

Потерпевший, который работал пастухом, узнал о задолженности по кредиту только после поступления извещения из банка.

"Не понимая, как пользоваться смартфоном, он обратился за помощью к незнакомой женщине, с которой встретился в больнице. Молодая женщина попросила удостоверение личности для установки некоторых приложений и отправила от его имени запрос на кредит через банковское приложение. Получив одобрение, она перевела деньги на свой счет, нанеся ущерб на сумму свыше миллиона тенге. Полученную крупную сумму потратила на собственные нужды", - пояснили в МВД РК.

В настоящее время подозреваемая задержана, проводится досудебное расследование.

Ранее жительница Тараза обнаружила у себя кредиты на 1,7 млн тенге. Подозреваемым стал ее младший брат, который, по данным полиции, установил на свой телефон мобильное приложение банка с аккаунтом сестры.

А жительница Талдыкоргана удивилась, узнав об оформленном на нее онлайн-кредите. В мошенничестве на крупную сумму заподозрили ее подругу, в телефоне которой остались сохраненные реквизиты потерпевшей.