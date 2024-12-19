Длившаяся всего один год идиллия в браке сменилась кошмаром для актюбинки

С начала года в Актобе зарегистрировано свыше 100 уголовных дел по фактам домашнего насилия. Выяснилось, что, несмотря на поправки в законодательстве, жесткие меры применяются редко, передает Astana TV.

С начала года в суды Актобе было направлено более 100 уголовных дел по фактам домашнего насилия. Многие из них рассматривались уже после принятия поправок в закон об ужесточении наказания за побои и легкий вред здоровью. Тем не менее, большинство домашних тиранов продолжают оставаться на свободе или получают минимальное наказание.

Одна из жительниц Актобе рассказала, что 5 лет назад вышла замуж. Первый год в семье царила идиллия, но потом начался кошмар. Супруг пристрастился к алкоголю. В поисках денег на заветную бутылку стал выносить из дома вещи, а однажды серьезно избил жену.

"По 15 дней, бывает, 10 дней отдыхает, опять пьет. У него норма, чтобы он сильно опьянел, это 5 бутылок, чтобы он не чувствовал ничего и может спать.

Если 3 бутылки выпьет, это считается "недогон", голова будет болеть, будет искать водку. Такие были побои, что я лежала в больнице, перелом руки у меня был в левой части, перелом ребра был", - поделилась женщина.

В один момент она пыталась выселить пьющего мужа из квартиры через суд, но тот спустя время снова вернулся. В борьбе с алкоголиком ей приходится рассчитывать лишь на помощь полицейских. Участковый инспектор - самый частый гость в этой семье.

"Неоднократно по 20 суток он сидел, потом мы решили с начальством полиции отправить его на 6 месяцев на лечение. Он пролежал полностью 6 месяцев, после лечения вышел. В августе он не пил, в сентябре опять выпил", - добавила актюбинка.

К слову, в отношении мужчины было даже заведено уголовное дело. Но супруга в последний момент забрала заявление - пожалела мужа.

Таких случаев в практике полицейских, к сожалению, немало. Только в этом году лишь по одному микрорайону Актобе было зарегистрировано более 400 фактов семейно-бытового насилия, по 20-ти из них завели уголовные дела. Но в большинстве случаев все закончилось примирением сторон.

"5 дел дошли до суда, был приговор, а остальные 15 уже прекратились в связи с примирением сторон. По статистике, каждая третья семья обратно обращается, так как жены прощают, они вместе живут после всего этого. Все равно после распития алкоголя они возвращаются к нам обратно", - рассказал участковый инспектор отдела полиции № 4 Актобе Алишер Куаныш.

Всего же в суды Актобе было направлено 119 уголовных дел по фактам побоев и причинения легкого вреда здоровью. Ограничение свободы получил только один из подсудимых, в большинстве случаев суд приговорил домашних тиранов к общественным работам, штрафам и административным арестам до 50 суток.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске соседка остановила мужчину, который наносил побои своей супруге. За это дебоширу назначили 25 суток ареста.

Помимо этого, в Актобе суд вынес приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своих несовершеннолетних детей и бывшую супругу.

Вместе с этим, 40 часов общественных работ получил житель Актау за нанесение телесных повреждений жене.

Всего с января по август текущего года в Казахстане за бытовое насилие были наказаны около 70 тысяч человек. И это в два раза больше, чем в прошлом году.