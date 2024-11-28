"Наносил удары по голове, рукам и ногам": несдержанного супруга арестовали в СКО

В Петропавловске соседка остановила мужчину, который наносил побои своей супруге. За это преступление дебоширу назначили 25 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 37-летнего жителя Петропавловска наказали за побои, нанесенные жене.

"Утром, находясь во дворе дома в состоянии опьянения, из-за возникших разногласий мужчина стал наносить супруге удары по голове, рукам и ногам. Остановился он, только когда на шум прибежала соседка", - рассказали в МВД.

Потерпевшая обратилась в полицию. Экспертиза показала, что вред ее здоровью причинен не был, однако мужчина понес уголовную ответственность.

"Было установлено, что несдержанный супруг склонен к злоупотреблению спиртным, из-за чего в семье нередки скандалы и конфликты, неоднократно привлекался к административной ответственности", - уточнили в ведомстве.

В октябре суд назначил мужчине 25 суток ареста и особые требования к поведению. В частности, ему запретили употреблять алкоголь.

Как отмечает первый заместитель начальника ДП СКО Курмангали Исмагулов, с момента криминализации таких составов правонарушений, как побои и причинение легкого вреда здоровью, в СКО по ним заведено 395 уголовных дел, из них 49 уже направили в суд.

Добавим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказываются штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Ранее в Актобе суд вынес приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своих несовершеннолетних детей и бывшую супругу. Ему назначили 45 суток ареста. Кроме того, в течение года казахстанцу запретили общение с потерпевшими.