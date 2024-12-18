Житель Актюбинской области получил 6 лет колонии за уничтожение школьных тетрадей

В Актюбинской области житель села Жайсан получил 6 лет лишения свободы за умышленный поджог фуры, в которой находились 20 тонн школьных тетрадей на сумму 12 миллионов тенге, передает "Диапазон".

В сгоревшей фуре находились тетради почти на 12 миллионов тенге. Хозяевам грузовика пришлось продать свою машину, чтобы рассчитаться с владельцем товара, который они перевозили.

Актюбинской предпринимательнице и ее супругу принадлежал большегруз Mercedes-Benz 1835L, они занимались грузоперевозками, в том числе и международными.

В мае предприниматель приняла на работу водителя и поручила ему заказ по перевозке школьных тетрадей из России в Казахстан. Уже 31 мая большегруз вернулся в нашу страну, водитель устал и решил заночевать у своего знакомого в селе Жайсан, припарковался около дома.

А 1 июня фура с прицепом полностью сгорела, там было 20 тонн тетрадей, владелец товара оценил ущерб почти в 12 миллионов тенге. В августе полиция задержала подозреваемого в поджоге, им оказался 61-летний житель села Жайсан.

Суд над ним проходил в Мартукском районе, на днях огласили приговор. Из обвинения следует, что мужчина был пьян, купил бензин и облил место между задней стенкой кабины и передней стенкой полуприцепа большегруза, потом поджег его и сбежал.

Обвиняемый вину не признал, уверял, что ничего не поджигал, не пил, так как вечером нужно было идти на поминки, а бензин купил для своего скутера. Но суд установил, что его вина в поджоге полностью доказана.

"Обвиняемый ущерб не погасил. Нам пришлось продать легковой автомобиль, чтобы рассчитаться с заказчиком за сгоревший товар, так как по договору мы были ответственны за его сохранность", - рассказал в суде супруг предпринимательницы.

Кроме того, экспертиза оценила сам большегруз 1997 года выпуска в 24 млн тенге и еще полуприцеп в 4 млн. Эти деньги потерпевшим не возместили.

Суд признал безработного жителя села Жайсан виновным в умышленном поджоге и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области полиция задержала подозреваемого в поджоге автомашины с 20 тоннами школьных тетрадей, который два месяца находился в розыске.

А в Мангистауской области вынесен приговор сварщику автостоянки производственной зоны, который причинил ущерб на сумму в 29 млн тенге.

Помимо этого, в Актау вынесли приговор в отношении обвиняемого в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества - поджога Gelandewagen.