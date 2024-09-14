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29 млн тенге должен выплатить пенсионер после похода на работу в Мангистау

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Пожилой мужчина
Пожилой мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Мангистауской области вынесен приговор сварщику автостоянки производственной зоны, который причинил ущерб на сумму в 29 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается на официальной странице судов Мангистауской области в Facebook, Мунайлинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в неосторожном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч.2 ст.204 УК).

Судом установлено, что подсудимый работал сварщиком на автостоянке производственной зоны, расположенной в Мунайлинском районе.

12 июня 2024 года он, находясь на работе, не соблюдая правила пожарной безопасности, поджег мусор в мусорном контейнере на автостоянке.

"Из-за пожара причинены повреждения рефрижератору Lamberet, автомобилю Mercedes-Benz Actros, рефрижератору Schmitz SKO 24mi, рефрижератору Schmitz SKO 24L, крану KC 45717a-1, контейнеру с автозапчастями.

Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму в 29 миллионов тенге", - рассказали в суде.

Потерпевшие просили взыскать с подсудимого причиненный материальный ущерб, а вопрос назначения наказания оставили на усмотрение суда.

Подсудимый и его защитник просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд при назначении наказания учел смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства - признание вины и чистосердечное раскаяние.

Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено.

Также были учтены пенсионный возраст и отсутствие судимости ранее, что уголовное правонарушение относится к категории небольшой тяжести и совершено по неосторожности.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч.2 ст.204 УК и ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Исковые заявления потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.204 УК РК уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности либо повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161287-29-mln-tenge-dolzhen-vyplatit-pensioner-posle-pohoda-na-rabotu-v-mangistau/

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