Задержан подозреваемый в поджоге грузовика со школьными тетрадями в Актюбинской области

В Актюбинской области полиция задержала подозреваемого в поджоге автомашины с 20 тоннами школьных тетрадей, который два месяца находился в розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале лета в Мартукском районе сгорела грузовая автомашина Mercedes-Benz, груженная 20 тоннами школьных тетрадей. В ходе следствия полицейские установили подозреваемого.

"Им оказался житель Мартукского района, который из личных неприязненных отношений совершил поджог фуры и скрылся с места совершения преступления", - пояснили в ДП Актюбинской области.

Причиненный ущерб составил более 54 млн тенге.

"Мужчина более двух месяцев после совершения преступления находился в розыске", - отметили в ведомстве.

Стражами порядка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемого было установлено, он был задержан.

Добавим, что согласно ст.202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается штрафом в размере от 3000 до 7000 МРП (от 11 076 000 до 25 844 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.