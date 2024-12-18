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Эзотерика

Щука, окунь, карась и линь: 473 кг рыбы нашли в авто в Карагандинской области (видео)

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Изъятая рыба
Изъятая рыба. Кадр из видео: polisia.kz

В Карагандинской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконной перевозке рыбы общим весом 473 кг. Ущерб природе превышает 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, при проведении оперативно-профилактических мероприятий в Абайском районе сотрудники природоохранной полиции обратили внимание на тяжело груженный легковой автомобиль. Они остановили транспортное средство, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

Во время осмотра автомобиля полицейские изъяли 19 мешков, в которых находилась рыба различных видов: щука, окунь, карась и линь. Общий вес груза составил 473 кг. Ущерб, причиненный природе, оценен более чем в 3 млн тенге.

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбных ресурсов. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в браконьерстве на озере Балхаш задержали полицейские в Карагандинской области. 37-летний мужчина был пойман с сетями и рыбой.

Помимо этого, в Павлодарской области полицейские изъяли из автомобиля 16 мешков ценного рачка. Эта находка стала причиной досудебного расследования.

А в ВКО полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили более 200 кг рыбы разных видов стоимостью около 2 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201543-shchuka-okun-karas-i-lin-473-kg-ryby-nashli-v-avto-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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