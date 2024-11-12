Судак, щука и налим: 200 кг рыбы на 2 млн тенге нашли у водителя в ВКО
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В ВКО полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили более 200 кг рыбы разных сортов стоимостью около 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, нарушение выявили в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер".
На трассе Курчум - Улкен Нарын полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 25-летний водитель.
"При проверке документов выяснилось, что мужчина незаконно перевозил свыше 206 кг рыбы разных видов, в том числе 85 кг судака, 102,6 кг щуки и 78 кг налима, без необходимых разрешений. Действия нарушителя нанесли ущерб на сумму порядка 2 млн тенге", - рассказали в МВД.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение.
Ранее грузовик с крупной партией рыбы без разрешительных документов задержали в области Абай. В нем нашли свыше 8 тонн продукции. Начато досудебное расследование по признакам незаконной добычи и транспортировки рыбных ресурсов.
А в ходе ОПМ "Браконьер" в Павлодарской области изъяли более 280 кг незаконно выловленного карася. Рыбу отправили на экспертизу. Порядка 70 нарушений природоохранного законодательства пресекли павлодарские полицейские.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186166-sudak-shchuka-i-nalim-200-kg-ryby-na-2-mln-tenge-nashli-u-voditelya-v-vko/