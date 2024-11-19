16 мешков ценного рачка забрали у жителя Павлодарской области

В Павлодарской области полицейские изъяли из автомобиля 16 мешков ценного рачка. Эта находка стала причиной досудебного расследования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в районе Аккулы полицейские в ходе рейдовых мероприятий остановили автомобиль Lada Priora. В прицепе были обнаружены 16 мешков, предположительно, с рачками артемия салина, а также сачок и резиновые сапоги.

"По факту незаконной добычи рыбных ресурсов проводится досудебное расследование. По изъятым рачкам назначены необходимые экспертизы", - рассказал начальник отдела полиции района Аккулы Даулет Молдабаев.

Аналогичный случай был зафиксирован в городе Аксу. В 15 км от села Сырлыкала на отгонном участке "Кескен Терек" полицейские пресекли деятельность неизвестных лиц, которые также занимались добычей рачков артемия салина.

"По этому факту также проводится досудебное расследование. По изъятым рачкам назначены необходимые экспертизы", - сообщил первый заместитель начальника отдела полиции города Аксу Айдар Сламбеков.

С 20 октября по 19 ноября в регионе проводится ОПМ "Браконьер", направленное на выявление и пресечение браконьерства, а также незаконного оборота объектов биологических ресурсов.

С начала проведения мероприятия полицейские зафиксировали 135 нарушений природоохранного законодательства, включая правонарушения в области охоты и рыболовства. Изъято более 1 тонны незаконно добытых рыбных ресурсов, а также наложено штрафов на сумму порядка 2 млн тенге.

Ранее стало известно, что в ходе ОПМ "Браконьер" в Павлодарской области изъяли более 280 кг незаконно выловленного карася. Рыбу отправили на экспертизу. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов проводится досудебное расследование.

А в ВКО полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили более 200 кг судака, щуки и налима стоимостью около 2 млн тенге. При проверке документов выяснилось, что мужчина перевозил рыбу без необходимых разрешений.