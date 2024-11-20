Восемь ящиков рыбы забрали у жителя Балхаша

Подозреваемого в браконьерстве на озере Балхаш задержали полицейские в Карагандинской области. 37-летний мужчина был пойман с сетями и рыбой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 19 ноября во время рейда в рамках ОПМ "Браконьер" сотрудники природоохранной полиции ДП Карагандинской области на территории Актогайского района заметили в акватории озера Балхаш моторную лодку.

Они задержали данное маломерное водное судно, в котором находился 37-летний житель Балхаша. Во время осмотра полицейские изъяли восемь ящиков с разными видами рыбы и пять мешков сетей китайского производства.

"Сумма ущерба составила 1,3 млн тенге. Также у подозреваемого конфискована лодка и мотор. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что жителя Экибастуза привлекли к административной ответственности за ловлю рыбы на озере Шандаксор без путевки на рыбалку. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Помимо этого, грузовик с крупной партией рыбы без разрешительных документов задержали в области Абай. В нем нашли свыше 8 тонн продукции. Начато досудебное расследование по факту незаконной добычи и транспортировки рыбных ресурсов.