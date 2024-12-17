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12 обысков провели в Шымкенте

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Сотрудник спецназа стоит с оружием в руке
Сотрудник спецназа. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте провели 12 обысков и изъяли наркотические вещества "мефедрон" и "марихуана", а также тысячи долларов США, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства, в Шымкенте при координации прокуратуры города управлением по борьбе с организованной преступностью в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий установлена группа лиц, подозреваемая в сбыте наркотиков.

Проведено 12 обысковых мероприятий, в ходе которых из незаконного оборота изъяли наркотические средства "мефедрон" весом 10,84 гр., "марихуану высушенную" 31,14 гр., 46 кустов конопли весом 5 кг, а также денежные средства в сумме 3 тыс. долларов США.

По факту незаконной переработки, приобретения, хранения и изготовления в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело по ч.1, 3 ст.297 УК РК. 

Ранее жительницу Астаны приговорили к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение наркотических веществ. По информации суда, у нее нашли 94 свертка с запрещенным веществом.

В столице задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном распространении наркотиков в особо крупном размере, привезенных из южных регионов Казахстана. Кроме наркотиков, были изъяты два пистолета.

А в одном из жилых комплексов Алматы полицейские обнаружили 156 пакетиков мефедрона и рекламные наклейки сайта по продаже наркотических веществ. Двух мужчин задержали по подозрению в распространении наркотика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201319-12-obyskov-proveli-v-shymkente/

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