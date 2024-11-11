Мефедрон и рекламные наклейки нашли полицейские в алматинском ЖК

Двое мужчин задержаны полицией по подозрению в распространении наркотика в Алматы. При обыске жилья одного из фигурантов найдено 156 пакетов с мефедроном, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, двое мужчин задержаны сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности и управления полиции Бостандыкского района в одном из жилых комплексов Алматы.

"При обыске жилища одного из фигурантов были обнаружены и изъяты 156 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, пять тысяч рекламных наклеек с QR-кодом сайта по продаже наркотических веществ, электронные весы и другой инвентарь для розничной продажи наркотиков", - говорится в публикации.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые порошкообразные вещества белого цвета являются психотропным веществом "мефедрон".

По факту сбыта наркотических средств управлением полиции Бостандыского района возбуждено уголовное дело.

"Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания", – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Куатбек Науатов. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Изъятые полицией вещества. Фото: polisia.kz

Напомним, сегодня в Сети появились сообщения о задержании командира дивизиона вооруженных сил по подозрению в хранении наркотиков в Карагандинской области.

В ДП региона нам сообщили, что 10 ноября на автодороге "Балхаш-Сарышаган" в ходе патрулирования батальон патрульной полиции остановил автомашину Geely Coolray, в которой нашли 18 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 12 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ранее в Астане задержали 33-летнего жителя, подозреваемого в незаконном обращении с наркотическими веществами. Кроме того, в его квартире нашли газовый пистолет, переделанный для стрельбы травматическими патронами.

А 19-летнего казахстанца, который был подозреваемым по делу о наркотиках, стражи порядка нашли в воинской части, куда он отправился служить. Его место службы было установлено, парня задержали и водворили в ИВС.