Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пистолеты, патроны, наркотики: спецоперацию в одной из квартир Астаны показали в МВД

Опубликовано:

Подсчет денег при задержании
Обнаруженные при обыске деньги. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В Астане задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном распространении наркотиков в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны опубликовали видео, снятое во время спецоперации в одной из квартир столицы. Сообщается, что задержанного подозревают в том, что он привозил запрещенные вещества из южных регионов страны, искал клиентов и вел с ними переговоры через социальные сети.

"Для своей цели мужчина специально снимал квартиру, где занимался расфасовкой наркотиков для дальнейшего сбыта. В ходе обыска в шкафу был обнаружен и изъят пакет с веществом серо-черного цвета, расфасованные свертки обмотанные в фольгу с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, электронные весы, пустые пакеты zip-lock в количестве 5000 штук, а также денежные средства в сумме около 7,5 млн тенге.

Кроме того, по месту жительства изъяты травматический пистолет марки "ОСА" и газовый пистолет с возможностью стрелять травматическими пулями марки "РАК" и резиновые патроны в количестве 9 штук", - сказано в сообщении.

По данным МВД, экспертиза показала, что изъятые вещества являются смолой каннабиса весом более 2 кг. Возбуждено уголовное дело, а задержанный водворен в ИВС.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Однако, совершенное деяние в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре этого года в Астане задержали 33-летнего жителя, подозреваемого в незаконном обращении с наркотическими веществами, у него также был найден пистолет.

До этого крупную партию наркотиков изъяли у жителя Алматинской области. Проведенное экспертами исследование подтвердило, что изъятое вещество - высушенная марихуана, общий вес которой составил 9 кг 520 грамм.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195624-pistolety-patrony-narkotiki-specoperaciyu-v-odnoy-iz-kvartir-astany-pokazali-v-mvd/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie