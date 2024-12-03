Пистолеты, патроны, наркотики: спецоперацию в одной из квартир Астаны показали в МВД

В Астане задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном распространении наркотиков в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны опубликовали видео, снятое во время спецоперации в одной из квартир столицы. Сообщается, что задержанного подозревают в том, что он привозил запрещенные вещества из южных регионов страны, искал клиентов и вел с ними переговоры через социальные сети.

"Для своей цели мужчина специально снимал квартиру, где занимался расфасовкой наркотиков для дальнейшего сбыта. В ходе обыска в шкафу был обнаружен и изъят пакет с веществом серо-черного цвета, расфасованные свертки обмотанные в фольгу с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, электронные весы, пустые пакеты zip-lock в количестве 5000 штук, а также денежные средства в сумме около 7,5 млн тенге.

Кроме того, по месту жительства изъяты травматический пистолет марки "ОСА" и газовый пистолет с возможностью стрелять травматическими пулями марки "РАК" и резиновые патроны в количестве 9 штук", - сказано в сообщении.

По данным МВД, экспертиза показала, что изъятые вещества являются смолой каннабиса весом более 2 кг. Возбуждено уголовное дело, а задержанный водворен в ИВС.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Однако, совершенное деяние в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре этого года в Астане задержали 33-летнего жителя, подозреваемого в незаконном обращении с наркотическими веществами, у него также был найден пистолет.

До этого крупную партию наркотиков изъяли у жителя Алматинской области. Проведенное экспертами исследование подтвердило, что изъятое вещество - высушенная марихуана, общий вес которой составил 9 кг 520 грамм.