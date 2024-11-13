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Гашиш, мефедрон, кокаин: крупные партии наркотиков изъяли в двух городах Казахстана

Опубликовано:

Изъятые наркотики
Изъятые наркотики. Кадр из видео: polisia.kz

В Астане и Караганде полицейские изъяли крупные партии наркотиков - задержаны мужчина и женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В Астане сотрудниками полиции задержана 35-летняя закладчица, которая, как сообщили в полиции, на съемной квартире расфасовывала наркотики.

В ходе личного обыска у задержанной изъято 350 свертков и два больших полиэтиленовых пакета с синтетическими наркотиками. Также был проведен обыск по месту жительства.

"При проведении обысковых мероприятий квартиры также изъято более 1,5 тысячи свертков, подготовленных для закладок, 4 свертка весом по полутора килограмм, более 5 тысяч zip-lock пакетов, весы и приспособления для расфасовки наркотиков. Всего у задержанной изъято более 6 кг наркотиков, из них свыше 4 кг мефедрона и более 2 кг индийской марихуаны и 8 грамм кокаина", - заявил зампред комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

А в Караганде задержан 53-летний мужчина, который, по данным полиции, на балконе своей квартиры хранил более 10 кг гашиша.

В МВД отметили, что в результате проведенной работы в незаконный оборот не допущено свыше 35 тыс. доз наркотических веществ.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, перевозка и сбыт наркотиков в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186609-gashish-mefedron-kokain-krupnye-partii-narkotikov-izyali-v-dvuh-gorodah-kazahstana/

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