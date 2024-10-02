22-летняя казахстанка получила 10 лет лишения свободы

Жительница области Ұлытау, находясь под подпиской о невыезде по подозрению в сбыте наркотиков, уехала в Карагандинскую область заниматься той же работой, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в августе 2023 года 22-летняя безработная жительница Жезказгана познакомилась в интернете с неустановленным лицом, которое предложило ей стать курьером по закладке наркотических веществ.

Так как девушка нуждалась в деньгах, она согласилась на предложенные "куратором" условия.

В ее обязанности входило получение наркотических средств, расфасовка и закладка их, после чего следовала оплата по факту выполненного объема работы.

"Действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом (материалы выделены в отдельное производство), закладчица по геолокации получала свертки, фасовала их и, таким образом, сбыла 60 свертков в Жезказгане, фотографируя место схрона", - установил суд.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий наркокурьер была задержана, указанные свертки и телефон изъяли сотрудники.

"Находясь в ходе следствия в статусе "под подпиской о невыезде", не сделав для себя должных выводов, игнорируя "обязательство в явке", курьер скрылась в Шахтинске, где продолжила преступную деятельность по аналогичной схеме", - отметили в суде.

Там казахстанка была задержана. По месту ее проживания обнаружили наркотические средства, устройства для фасовки и изготовления свертков.

Девушке было предъявлено обвинение в незаконном хранении с целью сбыта психотропных веществ, их аналогов, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере посредством использования электронных информационных ресурсов (п.1, 2, 3, 5 ч.3 ст.297 УК).

Вина была доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, осмотром телефонов, где обнаружены фото закладок, перепиской с "куратором" и другими материалами дела.

Суд при назначении меры наказания учел:

характер и степень общественной опасности деяния, которое относится к категории особо тяжкого преступления и представляет повышенную общественную опасность;

личность подсудимой, ее поведение;

влияние назначенного наказания на исправление осужденной и предупреждение новых преступлений.

Подсудимую приговорили к 10 годам лишения свободы.

Апелляция, изучив все обстоятельства дела, признала приговор законным и соразмерным совершенному преступлению.

Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.