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Авто астанчанина сначала угнали, а затем разбили о столб

Опубликовано:

Угнанный автомобиль
Угнанный автомобиль. Фото: polisia.kz

В Астане угнали автомобиль, а затем попали с ним в аварию. Подозреваемым стал житель столицы, который на тот момент был пьяным, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.

В полиции зарегистрировали уголовное дело об угоне автомобиля, подозреваемый - 24-летний местный житель, сообщается на информационном медиапортале ведомства.

По предварительным данным, молодой человек ночью вышел на улицу в алкогольном опьянении. Затем, по данным следствия, увидел во дворе жилого дома незапертую автомашину Mercedes Е-230, сел туда и отправился кататься по городу. Ключи от автомобиля находились в замке зажигания.

Через некоторое время пьяный астанчанин врезался в столб. Материальный ущерб составил три миллиона тенге. Правонарушителя водворили в изолятор временного содержания.

Недавно полицейские Астаны задержали пьяного мужчину, который уехал на чужом автомобиле после отдыха в кафе. Стражи порядка сообщили, что, выйдя из заведения, злоумышленник заметил машину с включенными фарами, оставленную с незапертыми дверями. Не раздумывая, он сел за руль и уехал.

В другом случае астанчанин угнал чужое авто и уехал в Караганду.

В столице ранее задержали 25-летнего иностранца, подозреваемого в угоне автомобиля с паркинга одного из ЖК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200422-avto-astanchanina-snachala-ugnali-a-zatem-razbili-o-stolb/

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