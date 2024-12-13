Сообщать о фактах рейдерства и нарушений попросил аким Алматинской области

На брифинге СЦК главу Алматинской области спросили о рейдерских захватах бизнеса в регионе, о которых сообщают местные жители, передает корреспондент NUR.KZ.

"Талгар является наиболее динамично развивающимся регионом. И в то же время субъекты частного бизнеса, малого и среднего тоже очень увеличиваются и развиваются. Только по налогам, поступлению, они увеличились в три раза за последние три года. Это означает, что условия для ведения бизнеса есть.

Но, если какие-то читатели, ваши подписчики пожаловались, что кто-то им не дает работать, либо, строит даже… не то чтобы там рейдерские какие-то дела, но даже административные препоны - вы можете прямо сообщить, мы с этим фактом будем разбираться", - ответил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

У акима уточнили, признает ли он наличие фактов рейдерства в регионе.

"Непосредственно про рейдерство, чтобы у кого-то что-то отбирали, таких фактов в моей практике не было. Если такое есть, то мы сразу будем реагировать", - ответил Марат Султангазиев.

Ранее во время брифинга Султангазиева спросили, есть ли ОПГ в Талгаре, также он прокомментировал вопрос о криминогенности города.

Кроме того, Марат Султангазиев высказался о расследовании убийства Шерзата Болата в Талгаре. Он также объяснил, почему семье Шерзата Болата так и не предоставили новое жилье вместо сгоревшего.

Помимо этого, журналисты поинтересовались, готов ли глава региона подать в отставку из-за трагедии в Талгаре.