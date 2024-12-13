Мужчину избили после провокации конфликта в Балхаше
Опубликовано:
В Балхаше задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По данным информационного медиапортала ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов Балхаша произошел инцидент, в результате которого 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. На место происшествия выехали сотрудники полиции.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый спровоцировал конфликт с потерпевшим, нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия на легковом автомобиле.
В процессе оперативных мероприятий полицейские задержали указанное транспортное средство. За рулем автомобиля был 32-летний мужчина, который находился в неадекватном состоянии.
Медицинское освидетельствование установило, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что по решению суда мужчина уже был лишен водительских прав на семь лет. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК, проводится следствие.
Мужчина арестован.
Ранее сообщалось, что мужчина в трусах бросался на проезжающие машины - его действия сняли на видео очевидцы. В полиции Алматы рассказали о произошедшем.
Помимо этого, в Кокшетау вместо оплаты за услуги такси водителю нанесли телесные повреждения. В этом подозревают пассажира, скрывшегося с места происшествия.
Также в соцсетях появились кадры драки водителей на трассе Алматы - Бишкек. В департаменте полиции сообщили, что задержали одного из участников потасовки.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200071-muzhchinu-izbili-posle-provokacii-konflikta-v-balhashe/