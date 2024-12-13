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Мужчину избили после провокации конфликта в Балхаше

Опубликовано:

Водитель
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

В Балхаше задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов Балхаша произошел инцидент, в результате которого 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый спровоцировал конфликт с потерпевшим, нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия на легковом автомобиле.

В процессе оперативных мероприятий полицейские задержали указанное транспортное средство. За рулем автомобиля был 32-летний мужчина, который находился в неадекватном состоянии.

Медицинское освидетельствование установило, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что по решению суда мужчина уже был лишен водительских прав на семь лет. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК, проводится следствие.

Мужчина арестован.

Ранее сообщалось, что мужчина в трусах бросался на проезжающие машины - его действия сняли на видео очевидцы. В полиции Алматы рассказали о произошедшем.

Помимо этого, в Кокшетау вместо оплаты за услуги такси водителю нанесли телесные повреждения. В этом подозревают пассажира, скрывшегося с места происшествия.

Также в соцсетях появились кадры драки водителей на трассе Алматы - Бишкек. В департаменте полиции сообщили, что задержали одного из участников потасовки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200071-muzhchinu-izbili-posle-provokacii-konflikta-v-balhashe/

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