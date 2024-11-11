Состояние дорог в Павлодарской области возмутило полицейских

В Павлодарской области более 270 должностных и юридических лиц получили штрафы на общую сумму более 10 млн тенге за неудовлетворительное состояние дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в текущем году павлодарские полицейские обследовали 1339 автодорог общего пользования, с охватом более 25 тыс. километров. По выявленным нарушениям было выдано 1339 предписаний по устранению недостатков.

За неудовлетворительное содержание дорог и нарушения правил производства работ на дорогах к ответственности привлекли 274 должностных и юридических лиц, на которых наложены штрафы на сумму более 10 млн тенге.

Также на основании акта обследования улично-дорожной сети и автомобильных дорог за 2024 год за невыполнение законных требований или представлений, выданных органами государственного контроля и надзора, наказаны юридические лица.

"К примеру, за нарушение правил производства работ на дорогах, содержание дорог и дорожных сооружений к административной ответственности привлечен Павлодарский филиал "КАЖсервис" на сумму 1,2 млн тенге", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Полицией проводятся обследования эксплуатационного состояния автомобильных дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, технических средств регулирования дорожного движения и мест производства дорожных работ.

"Главной целью проводимых обследований являются предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий путем реализации организационно-практических мер по совершенствованию организации движения и повышения уровня дорожной безопасности в регионе", - рассказал начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Борис Алимбаев.

Так, полицейские сняли на видео состояние автомобильной дороги республиканского значения Астана - Ерейментау - Шидерты в Павлодарской области.

"Ни одна опора световая не горит", - резюмировал автор видео, проезжая по дороге.

Ранее ключевой транспортный коридор отремонтировали в Павлодарской области. Средний ремонт провели на участке автодороги Омск - Майкапшагай, которая связывает регион с Российской Федерацией.

Стало известно, что в Экибастузском районе Павлодарской области 20 должностных лиц оштрафовали за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог. Кроме того, за недоработки в улично-дорожной сети направили представления в городской акимат.