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Незаконно построенный ЖК сносят в Алматы (фото)

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Снос ЖК Французский дом
Работы по сносу ЖК "Французский дом". Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В Алматы сносят ЖК "Французский дом", который начали возводить без согласования эскизного проекта и экспертизы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили о начале сноса жилого комплекса "Французский дом" в микрорайоне Карагайлы.

"Ранее проведенная внеплановая проверка установила, что заказчик (физлицо) возводит жилой комплекс за отсутствием архитектурно-планировочного задания (АПЗ), согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ и экспертизы.

В отношении заказчика приняты административные меры, а после направлено исковое заявление на снос в СМЭС города Алматы", - сообщили в акимате.

Сообщается, что иск был удовлетворен 26 июля прошлого года, а 26 октября прошлого года решение оставлено без изменений. В январе текущего года исполнительный лист направили в Департамент юстиции Алматы, где было возбуждено исполнительное производство.

"Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей", - добавили в акимате. Также указано, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 55 незаконных объектов.

Накануне сообщалось, что в алматинском микрорайоне Айнабулак начали снос кафе, признанного незаконным по решению суда.

Также мы писали материал о том, какие здания снесли в Алматы на сегодняшний день.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев пообещал, что работа по сносу незаконных строений будет доведена до конца.

Снос ЖК Французский дом
Работы по сносу ЖК "Французский дом". Фото: пресс-служба акимата города Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199720-nezakonno-postroennyy-zhk-snosyat-v-almaty-foto/

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