Незаконно построенный ЖК сносят в Алматы (фото)

В Алматы сносят ЖК "Французский дом", который начали возводить без согласования эскизного проекта и экспертизы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили о начале сноса жилого комплекса "Французский дом" в микрорайоне Карагайлы.

"Ранее проведенная внеплановая проверка установила, что заказчик (физлицо) возводит жилой комплекс за отсутствием архитектурно-планировочного задания (АПЗ), согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ и экспертизы.

В отношении заказчика приняты административные меры, а после направлено исковое заявление на снос в СМЭС города Алматы", - сообщили в акимате.

Сообщается, что иск был удовлетворен 26 июля прошлого года, а 26 октября прошлого года решение оставлено без изменений. В январе текущего года исполнительный лист направили в Департамент юстиции Алматы, где было возбуждено исполнительное производство.

"Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей", - добавили в акимате. Также указано, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 55 незаконных объектов.

Накануне сообщалось, что в алматинском микрорайоне Айнабулак начали снос кафе, признанного незаконным по решению суда.

Также мы писали материал о том, какие здания снесли в Алматы на сегодняшний день.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев пообещал, что работа по сносу незаконных строений будет доведена до конца.

Работы по сносу ЖК "Французский дом". Фото: пресс-служба акимата города Алматы