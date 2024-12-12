Незаконно построенный ЖК сносят в Алматы (фото)
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В Алматы сносят ЖК "Французский дом", который начали возводить без согласования эскизного проекта и экспертизы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили о начале сноса жилого комплекса "Французский дом" в микрорайоне Карагайлы.
"Ранее проведенная внеплановая проверка установила, что заказчик (физлицо) возводит жилой комплекс за отсутствием архитектурно-планировочного задания (АПЗ), согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ и экспертизы.
В отношении заказчика приняты административные меры, а после направлено исковое заявление на снос в СМЭС города Алматы", - сообщили в акимате.
Сообщается, что иск был удовлетворен 26 июля прошлого года, а 26 октября прошлого года решение оставлено без изменений. В январе текущего года исполнительный лист направили в Департамент юстиции Алматы, где было возбуждено исполнительное производство.
"Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей", - добавили в акимате. Также указано, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 55 незаконных объектов.
Накануне сообщалось, что в алматинском микрорайоне Айнабулак начали снос кафе, признанного незаконным по решению суда.
Также мы писали материал о том, какие здания снесли в Алматы на сегодняшний день.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев пообещал, что работа по сносу незаконных строений будет доведена до конца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199720-nezakonno-postroennyy-zhk-snosyat-v-almaty-foto/