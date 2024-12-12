Актюбинцы потеряли 10 млн тенге после обращения к "адвокату"

В Актобе задержан подозреваемый в мошенничестве, жертвами которого стали более 20 жителей города. Ущерб оценивается в 10 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в полицию обратились граждане, ставшие жертвами мошенничества со стороны мужчины, представившегося юристом.

"Он под предлогом оказания юридических услуг завладел денежными средствами 22 актюбинцев. Люди, оплатившие услуги адвоката, не получили никакой помощи", - сообщили в ДП Актюбинской области.

На данный момент установлено 22 потерпевших, общий ущерб составляет около 10 миллионов тенге. Полицейскими был задержан 26-летний подозреваемый.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области расследуют дело о многомиллионном мошенничестве, в котором уже насчитывается 40 эпизодов.

Помимо этого, в Жамбылском районе Алматинской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в обмане трех человек на сумму более 7 млн тенге.

Также в Алматинской области сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в серии мошенничеств.