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Эзотерика

"После получения денег бесследно исчезал": 18-летнего парня задержали в Алматинской области

Опубликовано:

Тенге купюра 5000
Деньги. Иллюстративное фото: Pixabay

В Алматинской области сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в серии мошенничеств, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, сотрудники полиции Карасайского района задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в серии мошенничеств.

По данным следствия, задержанный фигурирует в восьми эпизодах, где он обманным путем похищал деньги у местных жителей.

"В полицию начали поступать заявления граждан, пострадавших от действий неизвестного злоумышленника. По словам потерпевших, молодой человек под предлогом увеличения капитала получал от них денежные средства. А после получения денег бесследно исчезал, не выполняя свои обязательства. Общий ущерб составил более пяти миллионов тенге", - отметил начальник Карасайского районного управления полиции Ельзат Канатулы.

В ведомстве добавили, что благодаря оперативным действиям полицейских подозреваемого удалось установить и задержать в кратчайшие сроки. На данный момент в отношении него возбуждены уголовные дела по восьми фактам мошенничества.

"Мы призываем всех, кто столкнулся с мошенничеством, незамедлительно обращаться в полицию. Всегда будьте бдительными при совершении сделок и всегда проверяйте информацию перед тем, как передать деньги или вступать в финансовые отношения с незнакомыми людьми", - обратился к гражданам Ельзат Канатулы.

Подозреваемый взят под стражу. В настоящий момент проводится проверка его причастности к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области пенсионер втайне от родственников два года перечислял деньги мошенникам. Мужчина брал кредиты и в итоге лишился более 2,5 млн тенге. Он был уверен, что инвестирует в национальную нефтяную компанию.

Жительница той же области потеряла почти 4 млн тенге, поверив рекламе инвестиций. Женщина оформила три кредита.

Также житель Петропавловска доверился рекламе якобы инвестиционной компании и перевел неизвестным 8 млн тенге. Он использовал все сбережения и даже одолжил деньги у знакомых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175905-posle-polucheniya-deneg-bessledno-ischezal-18-letnego-parnya-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/

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