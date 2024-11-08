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Житель Алматинской области потерял более 2 млн тенге при попытке купить квартиру

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Человек открывают ключем дверь квартиры
Квартира. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Жамбылском районе Алматинской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в обмане трех человек на сумму более 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, оперуполномоченные Жамбылской районной полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в совершении ряда мошеннических действий.

Мужчина водворен в ИВС, проводится досудебное расследование.

"В полицию обратился житель села Узынагаш с заявлением, что неизвестный мужчина, пообещав помочь с покупкой квартиры, завладел его деньгами в сумме 2 млн 150 тысяч тенге. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что задержанный обманул еще двоих человек, обещая приобрести для них квартиру или земельный участок, и присвоил более 5 млн тенге. Общая сумма ущерба составила 7 млн 375 тысяч тенге", - сообщил начальник отдела полиции Жамбылского района Асхат Данияр.

В настоящее время полиция продолжает проверку задержанного на возможную причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее жительница ВКО поверила в помощь с покупкой квартиры по доступной цене и оказалась обманута на полмиллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать подозреваемого.

А жительница Астаны хотела купить квартиру и лишилась 20 млн тенге. В итоге в столице осудили мужчину, которого обвинили в мошенничестве. Выяснилось, что он не имел возможности предоставлять услуги в сфере купли-продажи квартир.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185044-zhitel-almatinskoy-oblasti-lishilsya-bolee-2-mln-tenge-pri-popytke-kupit-kvartiru/

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