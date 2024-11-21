Задержанному из-за резкого запаха водителю грозит до 5 лет колонии в Актюбинской области

В селе Кобда 21 ноября задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был ранее лишен прав. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль "ВАЗ-2114", которым управлял 46-летний местный житель.

Во время проверки от водителя исходил резкий запах алкоголя. Результаты медицинского освидетельствования показали легкую степень алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что в 2020 году этот водитель был лишен прав управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Нарушитель водворен в изолятор временного содержания (ИВС) Кобдинского РОВД.

Мужчине грозит лишение свободы до 5 лет и пожизненное лишение водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области полицейские обнаружили местного жителя, во второй раз севшего за руль в пьяном виде. Мужчину выдала несвязная речь и поведение.

Согласно ч.1 ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.