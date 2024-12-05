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Погоню полиции за авто сняли на видео в Уральске

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Служебное авто полиции
Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Уральске патрульные полицейские устроили погоню за водителем, игнорировавшим требование об остановке. Оказалось, мужчина был пьян, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в ночь на 3 декабря сотрудники патрульной полиции заметили автомашину ВАЗ-2110, водитель которой не подчинился законным требованиям полиции и продолжил движение по улице Жангир хана.

В ходе преследования для оказания помощи были направлены дополнительные наряды. В итоге автомашина была остановлена вблизи поселка Барбастау.

Установлено, что за рулем находился 34-летний житель областного центра, который в 2022 году был лишен права управления транспортными средствами на семь лет.

По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Сейчас в отношении правонарушителя начато досудебное расследование по факту управления транспортным средством лицом, лишенным права управления, а также находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Автомашина помещена на специализированную автостоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196351-pogonyu-policii-za-avto-snyali-na-video-v-uralske/

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