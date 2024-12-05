Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водителя в неадекватном состоянии задержали в Карагандинской области

Опубликовано:

Водитель
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

В Карагандинской области сотрудники полиции задержали мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, вечером 4 декабря патрульные полицейские в Шахтинске осуществляли службу на автотрассе Караганда - Есенгельды, когда обратили внимание на легковой автомобиль, который двигался с явным превышением скорости.

Полицейские остановили указанное транспортное средство, которым управлял местный житель, находившийся в неадекватном состоянии.

Медицинское освидетельствование указало на наличие алкоголя в крови водителя. Также выяснилось, что у него не было водительского удостоверения.

В отношении правонарушителя были составлены два административных протокола: за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и за отсутствие водительских прав. Все материалы по делу направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Уральске патрульные полицейские устроили погоню за водителем, игнорировавшим требование об остановке. Оказалось, что мужчина был пьян.

Помимо этого, житель Павлодарской области выпил банку пива и сел за руль. За это мужчину привлекли к ответственности, назначив ему 20 суток ареста.

А в селе Кобда Актюбинской области 21 ноября задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был ранее лишен прав. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196707-voditelya-v-neadekvatnom-sostoyanii-zaderzhali-v-karagandinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie