Водителя в неадекватном состоянии задержали в Карагандинской области
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В Карагандинской области сотрудники полиции задержали мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, вечером 4 декабря патрульные полицейские в Шахтинске осуществляли службу на автотрассе Караганда - Есенгельды, когда обратили внимание на легковой автомобиль, который двигался с явным превышением скорости.
Полицейские остановили указанное транспортное средство, которым управлял местный житель, находившийся в неадекватном состоянии.
Медицинское освидетельствование указало на наличие алкоголя в крови водителя. Также выяснилось, что у него не было водительского удостоверения.
В отношении правонарушителя были составлены два административных протокола: за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и за отсутствие водительских прав. Все материалы по делу направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в Уральске патрульные полицейские устроили погоню за водителем, игнорировавшим требование об остановке. Оказалось, что мужчина был пьян.
Помимо этого, житель Павлодарской области выпил банку пива и сел за руль. За это мужчину привлекли к ответственности, назначив ему 20 суток ареста.
А в селе Кобда Актюбинской области 21 ноября задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был ранее лишен прав. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196707-voditelya-v-neadekvatnom-sostoyanii-zaderzhali-v-karagandinskoy-oblasti/