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Актюбинца арестовали за нарушение порядка на парковке

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Спидометр в машине
Спидометр. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд в Актобе вынес решение по делу гражданина, нарушившего общественный порядок на парковке торгового центра. Ему назначено наказание в виде ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Актобе рассмотрено дело в отношении гражданина, совершившего мелкое хулиганство (ст.434 ч.1 КоАП).

В ноябре 2024 года мужчина совершил опасные маневры на своем автомобиле, нарушив общественный порядок на парковке торгового центра "Aliya Center" на улице Молдагулова в Актобе.

"Видеоматериалы с места происшествия подтвердили совершение правонарушения", - отметили в суде.

Суд принял во внимание как смягчающее обстоятельство раскаяние правонарушителя, однако учел, что он неоднократно привлекался к административной ответственности и не исправился.

"Постановлением суда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено 5 дней административного ареста", - заявили в суде.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что жителя Алматинской области наказали за совершенное в состоянии опьянения мелкое хулиганство, а именно нецензурную брань в общественном месте.

А в Алматинской области мужчину наказали арестом и лишением прав на год за наклейку, которая препятствовала идентификации госномеров.

Помимо этого, в Астане перед судом предстал житель города, который, будучи пьяным, нарушал общественный порядок и выражался нецензурными словами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199431-aktyubinca-arestovali-za-narushenie-poryadka-na-parkovke/

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