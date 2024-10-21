"Вышел на проезжую часть и нецензурно выражался": астанчанина арестовали на 15 суток

В Астане перед судом предстал житель города, который, будучи пьяным, нарушал общественный порядок и выражался нецензурными словами, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении казахстанца по факту совершения мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 434 КоАП), сообщает пресс-служба судов города в Telegram-канале.

"По обстоятельствам дела Ж., находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, вышел на проезжую часть дороги и, преграждая движение, ударил по капоту движущейся машины, выражаясь нецензурными словами в адрес водителя", - говорится в сообщении суда.

Правонарушитель вину свою признал и раскаялся в содеянном. Поэтому этот факт суд учел при назначении наказания.

В итоге суд признал казахстанца виновным в совершении правонарушения и назначил арест сроком на 15 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, что санкция ч. 1 ст. 434 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее мы писали о случае в Астане, когда жителя города арестовали на трое суток за оскорбление сотрудников полиции. Кроме того, в момент задержания он вел себя агрессивно.

В столичном суде также ранее рассмотрели дела жителя города, который справил нужду в общественном месте. Мужчину наказали за мелкое хулиганство.

А в январе на видео попал житель Астаны, справлявший нужду на автобусной остановке на левом берегу. Мужчину арестовали на 30 суток.

Также 33-летнего жителя Астаны арестовали на 5 суток за то, что он решил изменить угол обзора видеокамер в подъезде. На мужчину пожаловались соседи.