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Мужчину арестовали за инцидент у ЖК "Асыл Арман" под Алматы

Опубликовано:

Грустный мужчина
Мужчина. Иллюстративное фото: Viktoriya Skorikova / Getty Images

Жителя Алматинской области наказали за совершенное в состоянии опьянения мелкое хулиганство, а именно нецензурную брань в общественном месте, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.434 КоАП РК рассмотрели в Карасайском специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям.

"27 ноября 2024 года около 15 часов 30 минут в состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил мелкое хулиганство, проявив неуважение к потерпевшему, находясь в общественном месте, на трассе у входа в жилой комплекс "Асыл Арман" в Карасайском районе", - установил суд.

На судебном заседании мужчина признался в нецензурной брани, извинился перед потерпевшим, выразил сожаление по поводу своих действий.

Потерпевший, подтвердив обстоятельства дела, изложенные в протоколе, просил назначить наказание в соответствии с законом.

Действия нарушителя нашли свое подтверждение рапортом сотрудника полиции, зарегистрированным в материалах дела, электронным протоколом об административном правонарушении, заключением медицинского освидетельствования о состоянии алкогольного опьянения легкой степени, объяснениями опрошенных по делу лиц, видеозаписью и другими документами дела.

Суд установил обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Мужчину признали виновным и назначили ему административный арест на 15 суток.

Добавим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее стало известно, что в Алматы суд постановил на пять суток арестовать казахстанца, нецензурно выражавшегося в прямом эфире телевизионной программы. Мужчина признал вину и пояснил, что его спровоцировали и он поддался эмоциям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196557-muzhchinu-arestovali-za-incident-u-zhk-asyl-arman-pod-almaty/

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