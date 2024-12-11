Лошадь в качестве пассажира легкового авто удивила полицейских в Карагандинской области

На трассе Нура - Темиртау в Карагандинской области полиция остановила автомобиль с лошадью внутри, водитель не смог предоставить документы на животное, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, на автодороге Нура - Темиртау сотрудники патрульной полиции Нуринского района Карагандинской области остановили автомобиль Audi. Внутри, к удивлению полицейских, находилась живая лошадь.

Водитель, житель Бухар-Жырауского района, объяснить происходящее не смог. Более того, у него отсутствовали документы на перевозимое животное.

В отношении мужчины составлен административный протокол за несоблюдение правил перевозки груза, а материалы переданы в ветеринарную инспекцию.

В ведомстве добавили, что сейчас полиция выясняет, кому принадлежит лошадь и не связана ли она с ранее совершенными кражами скота.

С начала операции "Скотокрад", стартовавшей седьмого октября, выявлено 37 фактов незаконной перевозки скота и продукции. В 20 случаях водители уже привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержан местный житель, подозреваемый в краже 13 коров и их сбыте, а также выявлен покупатель, пытавшийся скрыть преступление.

Также в регионе сотрудники криминальной полиции оперативно раскрыли три факта кражи скота, задержав подозреваемых и вернув часть похищенного имущества владельцам.

А в Павлодарской области обнаружили бесхозно пасущееся стадо лошадей из 250 голов. Их владельца установили и привлекли к ответственности.