Бесхозное стадо из 250 лошадей нашли в Павлодарской области
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В Павлодарской области обнаружили бесхозно пасущееся стадо лошадей из 250 голов. Их владельца установили и привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся профилактические работы по предупреждению, пресечению и привлечению к ответственности владельцев бродячего скота, а также профилактике ДТП с участием бесхозных животных.
В ходе очередного рейда сотрудники полиции совместно с конным взводом батальона патрульной полиции Павлодара и специалистами ветеринарной службы в Кеменгерском сельском округе выявили стадо бесхозных лошадей.
"Данный скот в количестве 250 голов поместили в загоны для бесхозно пасущегося скота. Ветеринарные специалисты проверили животных на наличие чипов, по которым был установлен владелец скота. За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных владелец привлечен к административной ответственности, наложен штраф", - рассказал начальник местной полицейской службы Павлодарского района Данат Смагулов.
Ранее в Павлодарской области на дорогах Павлодар - Шарбакты и Атамекен - Русская поляна обнаружили лошадей, пасущихся без присмотра. Скот отправили на штрафную стоянку, а владельцев привлекли к ответственности.
А в Караганде на блокпосту по борьбе с кражами скота задержали грузовик с 40 лошадьми. Мужчина, заявивший, что животные принадлежат ему, не смог предоставить документы, подтверждающие право собственности на лошадей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188079-beshoznoe-stado-iz-250-loshadey-nashli-v-pavlodarskoy-oblasti/