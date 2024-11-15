Бесхозное стадо из 250 лошадей нашли в Павлодарской области

В Павлодарской области обнаружили бесхозно пасущееся стадо лошадей из 250 голов. Их владельца установили и привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся профилактические работы по предупреждению, пресечению и привлечению к ответственности владельцев бродячего скота, а также профилактике ДТП с участием бесхозных животных.

В ходе очередного рейда сотрудники полиции совместно с конным взводом батальона патрульной полиции Павлодара и специалистами ветеринарной службы в Кеменгерском сельском округе выявили стадо бесхозных лошадей.

"Данный скот в количестве 250 голов поместили в загоны для бесхозно пасущегося скота. Ветеринарные специалисты проверили животных на наличие чипов, по которым был установлен владелец скота. За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных владелец привлечен к административной ответственности, наложен штраф", - рассказал начальник местной полицейской службы Павлодарского района Данат Смагулов.

Ранее в Павлодарской области на дорогах Павлодар - Шарбакты и Атамекен - Русская поляна обнаружили лошадей, пасущихся без присмотра. Скот отправили на штрафную стоянку, а владельцев привлекли к ответственности.

А в Караганде на блокпосту по борьбе с кражами скота задержали грузовик с 40 лошадьми. Мужчина, заявивший, что животные принадлежат ему, не смог предоставить документы, подтверждающие право собственности на лошадей.