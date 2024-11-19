Задержания провели в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области сотрудники криминальной полиции оперативно раскрыли три факта кражи скота, задержав подозреваемых и вернув часть похищенного имущества владельцам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое местных жителей в возрасте 27 и 33 лет, подозреваемых в хищении 13 коров из загона, принадлежащего 71-летнему фермеру.

Общая сумма ущерба составила 4 млн тенге.

"Задержанные дали признательные показания. Судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста", — отметили в полиции.

Кроме того, полицейскими раскрыты еще два преступления, произошедшие в том же районе. В одном из случаев задержан 27-летний мужчина, который признался в краже полуторагодовалого бычка у 45-летней местной жительницы. Похищенное имущество частично изъято в виде шкуры и пяти пакетов с мясом.

В другом случае полицией задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в краже лошади у 59-летнего сельчанина. Задержанный также признал свою вину.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

В ведомстве отметили, что с начала года на территории Карагандинской области зарегистрировано 26 фактов краж скота, из которых раскрыто 18. Полицейскими возвращено владельцам 196 животных из похищенных 263.

"Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности для защиты своего имущества, а также своевременно сообщать о любых подозрительных действиях", — заключили в МВД РК.

Весной этого года казахстанцу спустя год вернули лошадей на 12 млн тенге. Тогда полицейские региона раскрыли кражу 28 лошадей.

Также 31 лошадь общей стоимостью около 12 млн тенге вернули фермеру полицейские Карагандинской области. Табун находился на вольном выпасе и пропал. Животные прошли 80 километров и оказались на территории соседнего района.

А в Туркестанской области мужчина совершил кражу лошадей, чтобы использовать их для игры в кокпар. Животных вернули хозяину, в отношении подозреваемого проводится расследование.