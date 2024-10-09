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Житель Темиртау оказался должен 300 тыс. тенге из-за квартиранта

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Купюры по 5 тысяч тенге в руках в форме веера
Пять тысяч тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Темиртау задержан мужчина, которого подозревают в обмане пенсионера с целью оформления кредита на его имя. Он взял заем, используя телефон потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Темиртау мужчина, по версии следствия, арендовал комнату у 65-летнего пенсионера и воспользовался его доверием для оформления кредита на его имя.

36-летний подозреваемый с помощью оставленного без присмотра мобильного телефона владельца квартиры взял кредит в размере 300 тысяч тенге. Сотрудники Восточного отдела полиции провели оперативные мероприятия, в ходе которых удалось задержать подозреваемого.

Во время допроса задержанный признался в совершении преступления и начал раскрывать детали своей схемы.

"Полицейские также установили его причастность к другим аналогичным преступлениям, связанным с кражей чужого имущества. В настоящее время возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются", - сообщили в полиции.

Ранее в Карагандинской области сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину по подозрению в совершении серии краж кабелей с крыш многоквартирных домов. В первом случае ущерб составил 370 тысяч тенге, а во втором - 650 тысяч тенге. По данным следствия, подозреваемый использовал специальные инструменты для обжигания изоляции кабеля, извлекая медные жилы, которые затем сдавал в пункты приема металла.

А в Темиртау сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 510 тысяч тенге. Подозреваемый вызвал такси, чтобы доехать до нужного адреса. По данным следствия, во время поездки он обнаружил мобильный телефон, который находился в заднем кармане переднего пассажирского сиденья, и прибрал его к рукам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172181-zhitel-temirtau-okazalsya-dolzhen-300-tys-tenge-iz-za-kvartiranta/

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