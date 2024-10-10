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Кредит появился у карагандинца после нападения на улице

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Парень держит телефон в руках
Оформление кредита. Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде полицейские задержали подозреваемых в грабеже, которые с применением физической силы отобрали у 22-летнего парня мобильный телефон и оформили на его имя кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды продолжают активное расследование инцидента, связанного с серьезным нарушением закона.

По данному делу трое молодых людей в возрасте от 18 до 21 года подозреваются в грабеже, в ходе которого была применена физическая сила к 22-летнему потерпевшему.

По версии следствия, подозреваемые использовали грубую силу, чтобы отобрать у парня мобильный телефон. Затем, воспользовавшись его данными, оформили кредит на 45 тысяч тенге через банковское приложение. После получения средств они перевели деньги на свои счета.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержанные признались в содеянном, что стало важным шагом для полиции в сборе доказательств. Вещественные доказательства, подтверждающие преступление, были изъяты, что дополнительно укрепляет позицию следствия", - рассказали в полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, где с ними продолжается работа по сбору показаний.

Ранее сообщалось, что в Темиртау задержан квартирант, которого подозревают в обмане пенсионера с целью оформления кредита на его имя. 36-летний подозреваемый с помощью оставленного без присмотра мобильного телефона владельца квартиры оформил заем в 300 тысяч тенге.

Также в Карагандинской области сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину по подозрению в совершении серии краж кабелей с крыш многоквартирных домов. В первом случае ущерб составил 370 тысяч тенге, а во втором - 650 тысяч тенге. По данным следствия, подозреваемый использовал специальные инструменты для обжигания изоляции кабеля, извлекая медные жилы, которые затем сдавал в пункты приема металла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172655-kredit-poyavilsya-u-karagandinca-posle-napadeniya-na-ulice/

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