Неправильно начислявшая зарплаты акмолинка осталась без авто и 10 млн тенге

В Акмолинской области на скамье подсудимых оказалась бухгалтер районной больницы, которая завышала зарплаты и другие выплаты некоторым сотрудникам, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, коллегия областного суда оставила без изменения приговор суда первой инстанции по уголовному делу о мошенничестве с использование служебного положения.

"Бухгалтер районной больницы, изменяя данные в программе "1С Бухгалтерия", завышала заработные платы и иные выплаты сотрудникам больницы, указывала в платежных поручениях одних, а фактически начисляла другим", - установил суд.

Главный бухгалтер и главный врач, не проверяя начисления, подписывали соответствующие документы ЭЦП-ключами.

Таким образом, женщина, пользуясь служебным положением, незаконно начислила суммы на свой счет и счета других лиц, а в последующем требовала возврата их путем перевода или наличностью, то есть совершила мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере (п.1 ч.3 ст.190 УК).

"Своими преступными действиями за период с 2020 по 2022 годы подсудимая причинила управлению здравоохранения материальный ущерб на общую сумму около 10 млн тенге", - уточнили в суде.

Вина бухгалтера подтверждалась аудиторским отчетом, показаниями свидетелей и сотрудников больницы, на счета которых поступали заработные платы с излишними начислениями.

При назначении наказания суд посчитал смягчающим обстоятельством наличие у женщины малолетнего ребенка и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приговором суда женщину осудили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества (автомашины, приобретенной в период совершения хищения) и с лишением права занимать материально ответственные должности. Кроме того, суд взыскал с осужденной в доход государства 9 981 053 тенге.

Исполнение наказания в части лишения свободы отсрочили на 4 года, до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Постановлением коллегии приговор суда в отношении женщины оставили без изменения.

"Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес руководства Управления здравоохранения Акмолинской области для устранения причин и условий, способствовавших совершению уголовного правонарушения, и принятия мер по недопущению впредь", - отметили в суде.

Ранее в Атырауской области бухгалтера и директора Центра специальных социальных услуг №2 признали виновными в растрате и присвоении вверенного имущества в особо крупном размере.

В Мугалжарском районе Актюбинской области бухгалтера детских садов осудили на 7 лет лишения свободы за присвоение 49 млн тенге бюджетных средств.

А в Астане вынесли приговор двум бывшим бухгалтерам одной из школ, которые два года незаконно перечисляли деньги на свои банковские счета и причинили имущественный ущерб школе на сумму более 10 млн тенге.