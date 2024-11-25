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Эзотерика

Бухгалтера осудили за хищение около 50 млн тенге в Актюбинской области

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Бухгалтер заполняет ведомости
Бухгалтер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Мугалжарском районе Актюбинской области бухгалтер детских садов осуждена на 7 лет лишения свободы за присвоение 49 млн тенге бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Мугалжарского района Актюбинской области в дошкольных организациях выявлены факты присвоения бюджетных средств в сумме более 54 млн тенге.

В ведомстве рассказали, что бухгалтеры детских садов "Балауса", "Гүлдер", "Шапағат" и "Арай" подписывали банковские документы от имени руководителей и незаконно переводили деньги на свои счета.

По всем указанным фактам прокуратурой района в отношении бухгалтеров было начато досудебное расследование по ч.2 и 4 ст.189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

По результатам досудебного расследования в отношении бухгалтеров детских садов "Шапағат" и "Арай" уголовные дела прекращены в связи с возмещением ущерба на общую сумму более 5 млн тенге.

В отношении бухгалтера детских садов "Балауса" и "Гүлдер" по факту присвоения 49 млн тенге состоялись судебные акты - суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы.

Напомним, в середине текущего месяца в Актюбинской области бухгалтера в положении осудили на 7 лет за хищение 60 млн тенге из детсадов. Обвиняемая полностью признала вину и обещала вернуть деньги частями.

Помимо этого, в области Ұлытау за хищение свыше 15 млн бюджетных тенге бухгалтер ясли-сада также получила 7 лет лишения свободы. Она похищала деньги, искусственно завышая коэффициент к своей заработной плате.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191896-buhgaltera-osudili-za-hishchenie-okolo-50-mln-tenge-v-aktyubinskoy-oblasti/

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