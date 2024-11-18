Житель Темиртау не запер дверь и поплатился за это

В Темиртау сотрудники полиции по "горячим следам" задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в угоне легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, полицейские Темиртау по "горячим следам" задержали 21-летнего парня по подозрению в угоне легковушки.

По версии следствия, мужчина, воспользовавшись незапертой дверью, угнал авто, находившееся во дворе многоэтажного дома. 38-летний потерпевший сумму ущерба оценил в 3 млн тенге.

"Задержанный дал признательные показания. Угнанная машина возвращена потерпевшей стороне", - рассказали в полиции.

Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемого к краже на 77 тысяч тенге из салона другого автомобиля, которую он совершил двумя днями ранее. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее полицейские рассказали, как не стать жертвой автоугонщиков. Стражи порядка рекомендуют не оставлять свое имущество без присмотра. На автомашины следует установить охранную сигнализацию и ставить авто на охраняемую стоянку. Также территорию возле дома и во дворе стоит оснастить хорошим освещением, а автомашины не оставлять открытыми. Кроме того, не стоит оставлять в салоне машин ценные вещи, телефоны и деньги, так как это может привлечь внимание воров.