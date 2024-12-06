Подпольный цех по переработке ценных рачков нашли в Павлодарской области

В Павлодарской области пресекли незаконный оборот рыбных ресурсов - в Аксу обнаружили подпольный цех, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Павлодарской области выявлен подпольный цех по переработке рачков Artemia salina.

"Установлено, что в степной зоне города Аксу группа лиц без разрешительных документов занималась очисткой добытого Artemia", - рассказали в надзорном органе.

По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато досудебное расследование по ст.335 УК РК.

Изъято порядка 500 мешков продукции объемом более 25 тонн, назначены соответствующие экспертизы.

Работа по предотвращению незаконной добычи природных ресурсов продолжается.

Ранее в Павлодарской области полицейские изъяли из автомобиля 16 мешков ценного рачка. Также в Аксу полицейские пресекли деятельность неизвестных лиц, которые занимались добычей рачков артемия салина. Проводится досудебное расследование.

В СКО изъяли рекордную партию браконьерски добытых рачков Artemia salina. Был задержан "КамАЗ", из кузова которого стражи порядка изъяли 260 мешков с цистами (яйцами) рачка. Еще 242 мешка были изъяты из складского помещения. Общий вес изъятого составил 24 тонны.