Алкоголь известных брендов подделывали в Шымкенте

В Шымкенте выявлен подпольный цех, производивший контрафактную алкогольную продукцию под брендами "Absolut", "Зеленая марка" и "Qulan", передает NUR.KZ со ссылкой на Минюст.

По информации пресс-службы ведомства, житель Шымкент незаконно, используя известные бренды реализовывал сбыт контрафактной алкогольной продукции в крупном масштабе.

Сотрудники Департамента юстиции и Департамента полиции города задержали гражданина - возбуждено дело по статье 158 КоАП РК (незаконное использование чужих товарных знаков).

Отмечается, что в ходе проверки подпольного цеха было изъято 3 тыс. литров жидкости неизвестного происхождения, фильтры, разливочное оборудование, 720 крышек с товарным знаком "Absolut" и 1 400 крышек с товарным знаком "Зеленая марка".

Изъятый товар. Фото: Министерство юстиции РК

В настоящее время материалы административного дела переданы в суд.

"Министерство юстиции призывает граждан Казахстана воздерживаться от употребления контрафактной продукции и предупреждает, что такая продукция может содержать токсичные вещества, представляющие опасность для здоровья", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, факт незаконного производства суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок пресекли в июне текущего года на территории Акмолинской области.

Стоит отметить, что в январе в одном из сел Алматинской области после праздничного застолья скончались три человека. Сообщалось, что они отравились алкоголем. Были версии, что компания могла распивать технический спирт: соседи рассказали, что один из тех, кто присутствовал на застолье, работал на фабрике и мог принести жидкость оттуда. Медики отметили, что технический спирт поражает внутренние органы, приводит к слепоте, человек впадает в кому.