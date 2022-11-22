Тысячи бутылок: подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в Костанае

Изъятый товар. Фото: Polisia.kz

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области провели спецоперацию по ликвидации подпольного цеха по производству алкоголя, сообщается на официальном медиапортале МВД polisia.kz.

Накануне сотрудники УБОП остановили два грузовика марки "ГАЗель" с более 150 ящиками алкогольной продукции. Это произошло на улице Жамбула в Костанае.

После в частном доме на улице Титова полицейские выявили цех по изготовлению алкогольной продукции. В ходе обыска были обнаружены 400 литров спирта и более 2,5 тыс. пустых бутылок, предназначенных для разлива алкоголя, а также более 5 тыс. крышек, 3 спиртометра, емкость объемом 450 литров, с разбавленным спиртом, мерная колба и другое оборудование.

Изъятый товар. Фото: Polisia.kz

Начальник УБОП ДП области Серик Байгонов прокомментировал данную ситуацию.

"В настоящее время данный факт зарегистрирован и передан по подследственности в Департаменте экономических расследований по Костанайской области. Необходимо отметить, что большинство тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому одним из приоритетных направлений УБОП является противодействие теневой экономики в данной сфере", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998436-tysyachi-butylok-podpolnyy-tseh-po-proizvodstvu-alkogolya-likvidirovali-v-kostanae/