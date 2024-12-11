"Подаем на инвалидность": мама школьницы заявила о травле дочери в Уральске

Жительница Уральска пожаловалась на травлю своей дочери в школе. Ситуацию прокомментировали в отделе образования и полиции, передает "Мой город".

Пост казахстанки появился на Instagram-странице mamochki_uralska_vmeste.

Как написала женщина, ее дочь учится в 5 классе. В один из дней девочка вернулась домой заплаканная и с разбитым телефоном, но жаловаться не стала. Почувствовав что-то неладное, мама написала от имени дочери ее одноклассницам. Их ответы повергли женщину в шок.

"Оказывается, она была избита одноклассниками. Трое избивали, а еще двое отобрали телефон и начали, как мячик, кидать друг на друга. Одноклассница позвала завуча. В ходе разбирательств одноклассники сказали, что ее с 4 класса буллят из-за лишнего веса и из-за того, что она носит очки.

В тот же день сняли побои в травмпункте. У дочери сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, руки и бедра. В участке по просьбе завуча я забрала заявление, так как не осознавала случившегося и последствия, поверила завучу, что все решится.

Но на собрании ни один родитель не подошел, не извинился за своего ребенка. Другие дети рассказали, как все было. Есть записи всего этого", - написала мама девочки.

После этого, по словам женщины, у девочки посттравматическая энцефалопатия и ухудшение зрения. Она вновь написала заявление, девочку снова направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Сейчас дочка психологически подавлена, есть головные боли и тошнота. Хочу подать иск в суд на родителей и школу. Ребенок боялась, что ее будут обзывать "шестеркой", и не говорила мне. Это было в стенах школы. Ни школа, ни родители не понесли наказания, кроме постановки на учет. Сейчас подаем на инвалидность", - заключила женщина.

В отделе образования Уральска сообщили, что действительно инцидент имел место. Однако пятиклассники вовсе не преследовали цель буллинга. Случай рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

"Это маленькие дети, им по 10 лет. Они все плакали, просили прощения, обещали так больше не делать, что телефон девочки изначально был сломан. Их родители тоже вполне сознательные люди. Сама девочка тоже сказала, что простила всех. После этого они вместе игрались в коридоре. Ни о каком буллинге нет речи. Наоборот, мы должны предпринимать все попытки, чтобы урегулировать ситуацию и чтобы дети впредь не ссорились между собой.

Комиссия тоже пришла к выводу, что достаточно сделать родителям замечания, чтобы в будущем дети были дружны между собой. Заместитель директора школы по воспитательной части тоже получила дисциплинарное взыскание", - заявили в отделе образования.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что правоохранители собрали материалы по жалобе жительницы Уральска и направили на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

Случай рассмотрен на заседании с участием замакима Уральска Аслана Тапишева, психологов и педагогов. По решению комиссии, родители детей получили замечания касательно воспитания их детей. Кроме этого, в отношении школы, полиции и отдела образования даны рекомендации по недопущению подобных случаев.

Вместе с тем стражи порядка сообщили, что в к школе прикреплен инспектор по делам несовершеннолетних, установлены камеры видеонаблюдения, а среди учащихся часто проводится профилактическая работа.

Отметим, согласно статье 127-2 КоАП РК, травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (37 тыс. тене).

Травля, совершенная несовершеннолетним лицом в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 МРП (37 тыс. тенге).

Напомним, ранее жительницу Западно-Казахстанской области наказали из-за ее сына, который преследовал и отбирал деньги у 10-летнего мальчика. Учитывая наличие у матери 13-летнего подростка на иждивении троих детей и отсутствие работы, суд ей вынес предупреждение.

До этого мы писали, что полиция Астаны допросила школьников и родителей одной из столичных школ после публикации в Сети видео, на кадрах которого школьники избивают другого учащегося.

Добавим, что ранее депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил снизить возраст, с которого может наступать уголовная ответственность за совершение преступления, до 12 лет. Депутат отметил, что казахстанцы неоднократно были шокированы новостями об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетних такими же подростками.